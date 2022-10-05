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Саленко: Добре, що ми не потрапили на чемпіонат світу

Сьогодні 17:49 304 0
Фахівець вважає, що непотрапляння збірної на Мундіаль позитивно позначилося на чемпіонаті УПЛ
Саленко: Добре, що ми не потрапили на чемпіонат світу
#Олег Саленко

Джерело - Чемпіон.

Збірна України не змогла вийти на ЧС-2022 і тому не потрібно буде переривати УПЛ й це добре.

Про це заявив колишній форвард київського Динамо Олег Саленко.

"Чемпіонат дуже важко минає, незрозуміло, хто де грає. Наразі єдине, що добре для нашого чемпіонату - те, що ми не потрапили на чемпіонат світу.

Щоб чемпіонат України тривав, усі грали, причому в Україні. Жодних проблем я в цьому не бачу", - сказав Саленко.

Нагадаємо збірна України під керівництвом Олександра Петракова не зуміла вийти на чемпіонат світу 2022 і не підвищилася до дивізіону А Ліги націй.

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