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Маліновський: Давайте зараз будемо вболівати за іншу збірну - за наших захисників

Сьогодні 10:53 194 0
Хавбек збірної України прокоментував нічию з Шотландією
Маліновський: Давайте зараз будемо вболівати за іншу збірну - за наших захисників
#Ліга націй УЄФА, #Євро-2024

Джерело - Tribuna.com.

Відбір на чемпіонат Європи-2024 важливіший за Лігу націй.

Про це розповів хавбек збірної України Руслан Маліновський.

"Усі відпрацювали на 100%. Так, це Ліга націй, але відбір на Євро - більш важливий. Могли бути у другому кошику, а тепер у нас будуть сильніші суперники. Потрібно готуватися. Зараз в країні є більш важливі речі, давайте будемо вболівати за іншу збірну - за наших захисників. А потім вже будемо думати про нас", - сказав Маліновський.

Нагадаємо, Маліновський - найкращий гравець збірної України в матчі з Шотландією (0:0).

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