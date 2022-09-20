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Циганик: Де Дзербі - боягуз, я не бажаю йому успіху у Брайтоні

Сьогодні 07:58 434 0
Журналіст розніс колишнього наставника Шахтаря
Циганик: Де Дзербі - боягуз, я не бажаю йому успіху у Брайтоні
#Брайтон, #Роберто Де Дзербі

Джерело - Чемпіон.

Поведінка колишнього наставника Шахтаря Роберто Де Дзербі в Україні вимагала серйозного засудження.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик у програмі Циганик LIVE.

"Поведінка Де Дзербі в Україні вимагала серйозного засудження. Дуже багато агресії, все сплановано на провокацію. Він всім декларував, що приїхав навчити всіх грати у футбол і не приховував цього.

По роботі в Шахтарі я не побачив особливої перспективи. Були непогані матчі, але з тими футболістами можна було набагато краще виступити в Лізі чемпіонів. Тому я стримано ставлюсь до його тренерського потенціалу.

Я думав, що він все-таки залишиться в Шахтарі і гроші для нього - головне. Думаю, він би залишився, якби чемпіонат проводився за кордоном та приїхали усі найсильніші футболісти. Але він побоявся ризикнути, думав, що з молодими українськими футболістами отримуватиме по сім-вісім голів у Лізі чемпіонів і це знизить його тренерську кваліфікацію та репутацію. Це те, чого не побоявся Йовічевіч.

Тобто Де Дзербі ще й боягуз! Тому я не бажаю успіху Де Дзербі у Брайтоні. В мене не залишилося позитивного настрою від його роботи в Україні. Навіть Каштру при тому, що ліг під "португальську мафію" в Шахтарі, залишив позитивніші емоції, ніж Де Дзербі", - сказав Циганик.

Раніше Ігор Циганик також заявив, що Динамо не збирається підписувати нових гравців до закриття трансферного вікна.

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