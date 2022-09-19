Динамо не буде нікого підписувати до закриття трансферного вікна

Циганик вважає, що вже нема кого запрошувати до команди

Київське Динамо не збирається підписуватиме когось до закриття трансферного вікна 22 вересня.

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик.

На його думку, всі цінні гравці вже розібрані.

Циганик вважає, що посилення гри команди може статися за рахунок внутрішніх резервів, зокрема, за рахунок того, що мають висунутись на перші ролі центральні півзахисники Володимир Шепелєв та Олександр Андрієвський.

Мірча Луческу надав своїм підопічним відпочинок до 22 вересня.

Раніше Динамо цікавилося двома гравцями з чемпіонату Польщі.