Головне
Збірна Іспанії перемогла Францію і виграла Євробаскет-2022
Вчора 23:23 927
Циганик: Динамо зробить усе можливе, щоб запросити Реброва
Сьогодні 21:42 78
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: розклад змагань
Сьогодні 18:09 1085
Шотландія - Україна: ОНЛАЙН
Сьогодні 16:33 4674
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом
Сьогодні 13:05 2927 1
Рейтинг ATP: Алькарас зберіг перше місце
Сьогодні 10:27 29822
Рейтинг WTA: Калініна залишилася першою ракеткою України
Сьогодні 10:11 243684
Реал мінімально переміг Атлетіко в дербі: результати 6 туру Ла-Ліги
Вчора 23:55 1029
Наполі переграв Мілан, Аталанта з Маліновським здолала Рому: результати матчів Серії А
Вчора 23:43 2581
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці
Вчора 23:24 19878
Прямі трансляції

Динамо не буде нікого підписувати до закриття трансферного вікна

Сьогодні 20:55 261 0
Циганик вважає, що вже нема кого запрошувати до команди
Динамо не буде нікого підписувати до закриття трансферного вікна
#Динамо Київ

Джерело - dynamomania.com.

Київське Динамо не збирається підписуватиме когось до закриття трансферного вікна 22 вересня.

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик.

На його думку, всі цінні гравці вже розібрані.

Циганик вважає, що посилення гри команди може статися за рахунок внутрішніх резервів, зокрема, за рахунок того, що мають висунутись на перші ролі центральні півзахисники Володимир Шепелєв та Олександр Андрієвський.

Мірча Луческу надав своїм підопічним відпочинок до 22 вересня.

Раніше Динамо цікавилося двома гравцями з чемпіонату Польщі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг WTA: Калініна залишилася першою ракеткою України Рейтинг WTA: Калініна залишилася першою ракеткою України 243684
У Росії вимагають в УЄФА дискваліфікувати Петракова У Росії вимагають в УЄФА дискваліфікувати Петракова 7132 4
Миколенко – легенда: іноземці у захваті від шляхетного вчинку та гри українця в матчі АПЛ Миколенко – легенда: іноземці у захваті від шляхетного вчинку та гри українця в матчі АПЛ 39243
Рейтинг ATP: Алькарас зберіг перше місце Рейтинг ATP: Алькарас зберіг перше місце 29822
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці 19878
Шикарний дальній удар розпочав розгром Брюгге Яремчука у великому бельгійському матчі - ВІДЕО Шикарний дальній удар розпочав розгром Брюгге Яремчука у великому бельгійському матчі - ВІДЕО 14566
Рекомендуємо
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 9775
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 221413 3
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 18893 1
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 18128
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 69739 5
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 14877 2