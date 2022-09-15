Вірт: Добре, що Селтік не скористався помилками Трубіна

Селтік не скористався помилками голкіпера Анаторія Трубіна у матчі з Шахтарем.

Про це розповів головний тренер Вереса та колишній голкіпер Шахтаря Юрій Вірт.

"Ці хлопці водночас і молоді, і досвідчені вже. Звичайно, хочеться, щоб вони не дарували опонентам шанси забити та впевненіше діяли у простих епізодах.

Щодо Трубіна, то він і помилявся достатньо, і виручав команду. Добре, що Селтік не скористався помилками Трубіна, особливо наприкінці матчу.

У пропущеному м'ячі голкіпер Шахтаря не винен – там була частка везіння у гравця Селтіка, шлях до воріт якого перекривали і Бондаренко, і Трубін", - сказав Вірт.