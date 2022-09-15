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Голанд: У мене є мрія – зробити 5 дотиків та забити 5 голів

Вчора 23:11 185 0
Ерлінг Голанд назвав свою мрію у футболі
Голанд: У мене є мрія – зробити 5 дотиків та забити 5 голів
Фото - gettyimages
#Ерлінг Голанд

Джерело - tribuna.com.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд відреагував на критику щодо його участі в побудові атак команди.

Про це розповів сам футболіст.

"Люди постійно кажуть, що я дуже рідко торкаюся м’яча, але мене це не сильно бентежить. Я знаю, що повинен робити на полі. І це те, що я зробив (у матчі з Боруссією Д – прим.) та робитиму далі.

У мене є мрія – зробити 5 дотиків та забити 5 голів. Це моя найбільша мрія", - розповів Голанд.

У поточному сезоні на рахунку форварда вже 13 м’ячів та 1 асист у 9 матчах за Манчестер Сіті.

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