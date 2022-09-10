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Колишнього тренера Шахтаря пограбували у Франції

Вчора 22:55 423 0
Бандита знайшли і запроторили за ґрати
Колишнього тренера Шахтаря пограбували у Франції
#Лілль, #Паулу Фонсека

Джерело - UA-футбол.

Наставника Лілля Паулу Фонсеку пограбували прямо у його готельному номері на початку серпня.

Про це повідомляє La Vox du Nord.

Грабіжник вкрав коштовностей Cartier та Bulgari на 200 тисяч євро, але його швидко схопила поліція, а вчора, 9 вересня, він отримав 30 місяців в'язниці.

З предметів, вкрадених у Фонсеки, слідчі не знайшли лише дві каблучки - все інше йому повернули. Виходить, історія майже з хепі-ендом.

Раніше  Лілль Фонсеки переграв Монпельє у 6 турі Ліги 1.

Нагадаємо екстренер Шахтаря очолив Лілль влітку і під його керівництвом команда набрала 10 очок у 6 стартових турах Ліги 1. 

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