Колишнього тренера Шахтаря пограбували у Франції

Бандита знайшли і запроторили за ґрати

Наставника Лілля Паулу Фонсеку пограбували прямо у його готельному номері на початку серпня.

Про це повідомляє La Vox du Nord.

Грабіжник вкрав коштовностей Cartier та Bulgari на 200 тисяч євро, але його швидко схопила поліція, а вчора, 9 вересня, він отримав 30 місяців в'язниці.

З предметів, вкрадених у Фонсеки, слідчі не знайшли лише дві каблучки - все інше йому повернули. Виходить, історія майже з хепі-ендом.

Раніше Лілль Фонсеки переграв Монпельє у 6 турі Ліги 1.

Нагадаємо екстренер Шахтаря очолив Лілль влітку і під його керівництвом команда набрала 10 очок у 6 стартових турах Ліги 1.