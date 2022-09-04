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Лілль Фонсеки переграв Монпельє, Монако здолало Ніццу: результати матчів Ліги 1

Вчора 23:48 519 0
Результати матчів Ліги 1
Лілль Фонсеки переграв Монпельє, Монако здолало Ніццу: результати матчів Ліги 1
#Лілль, #Монако, #Монпельє, #Ніцца, #Ренн

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 4 вересня, у матчі 6-го туру французької Ліги 1 відбулося 7 матчів.

Чемпіонат Франції - Ліга 1
6 тур, 4 вересня

Монпельє - Лілль 1:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 20 Вахі, 1:1 - 41 Девід, 1:2 - 57 Гомес, 1:3 - 90+5 Девід

Аяччо - Лор’ян 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 51 Оуттара

Брест - Страсбур 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 6 Ле Мелу, 1:1 - 28 Ажорке

Клермон - Тулуза 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 46 Ганалон, 2:0 - 90+5 Чам

Реймс - Ланс 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 71 Балогун, 1:1 - 82 Опенда

Труа - Ренн 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 14 Угбо, 1:1 - 48 Сантамарія

Ніцца - Монако 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 69 Емболо

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