Лілль Фонсеки переграв Монпельє, Монако здолало Ніццу: результати матчів Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 4 вересня, у матчі 6-го туру французької Ліги 1 відбулося 7 матчів.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
6 тур, 4 вересня
Монпельє - Лілль 1:3 (1:1)
Голи: 1:0 - 20 Вахі, 1:1 - 41 Девід, 1:2 - 57 Гомес, 1:3 - 90+5 Девід
Аяччо - Лор’ян 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 51 Оуттара
Брест - Страсбур 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 6 Ле Мелу, 1:1 - 28 Ажорке
Клермон - Тулуза 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 46 Ганалон, 2:0 - 90+5 Чам
Реймс - Ланс 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 71 Балогун, 1:1 - 82 Опенда
Труа - Ренн 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 14 Угбо, 1:1 - 48 Сантамарія
Ніцца - Монако 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 69 Емболо