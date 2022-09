Півзахисник Баварії Кінгслі Коман отримав ушкодження

Про це розповів головний тренер Юліан Нагельсманн.

Julian Nagelsmann: "After two draws in the Bundesliga, we are challenged. We're not in the spot where we want to be. Kingsley Coman got injured in training, it doesn't look so good. I hope it's just a strain. Joshua Kimmich, on the other hand, is doing well" pic.twitter.com/HDPI7fEyGQ