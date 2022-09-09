Головне
Динамо прикро поступилось Фенербахче у 1 турі Ліги Європи
Вчора 21:40 1457
Бущана та Шапаренка прооперують у Барселоні
Сьогодні 19:29 605
Рух з хет-триком Таллеса обіграв Зорю у 4 турі УПЛ
Сьогодні 18:56 393
Петраков довикликав трьох гравців
Сьогодні 18:10 898
Бокс тимчасово виключений з попередньої програми Олімпіади-2028
Сьогодні 14:59 400
Шапаренко вибув через пошкодження на 6 місяців
Сьогодні 12:22 1446
Україна наблизилася до росії в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 09:01 2046
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 06:50 10524
Дніпро-1 поступився АЗ на старті Ліги конференцій
Вчора 23:50 1832
Фенербахче - Динамо 2:1. Як це було
Вчора 21:40 18387
Прямі трансляції

Анрі порівняв між собою Мбаппе та Голанда

Сьогодні 20:55 202 0
Тьєррі Анрі розповів, хто йому більше подобається, обираючи між форвардами Кіліаном Мбаппе та Ерлінгом Голандом.
Анрі порівняв між собою Мбаппе та Голанда
Фото - gettyimages
#Анрі, #Ерлінг Голанд, #Кіліан Мбаппе

Джерело - isport.ua.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе більш креативний у порівнянні з форвардом Манчестер Сіті Ерлінгом Голандом.

Про це розповів ексгравець Барселони та Арсенала Тьєррі Анрі в інтерв'ю RMC Sport.

"Мбаппе може створювати і забивати. Голанд нічого не створює - він тільки завершує атаки. Мбаппе може грати і праворуч, і ліворуч, і в центрі. Голанд може грати тільки в центрі. Це чудовий гравець, і з ним Ман Сіті може виграти Лігу чемпіонів.

Але поки що мій голос, як і раніше, належить Мбаппе", – сказав Анрі.

Нагадаємо, гол Мбаппе у ворота Ювентуса - найкращий у 1 турі Ліги чемпіонів.

Коментарі ()
Популярне зараз
Український воротар Коваль віддав гольовий пас у матчі Ліги Європи - ВІДЕО Український воротар Коваль віддав гольовий пас у матчі Ліги Європи - ВІДЕО 5110
Дівчина дня. Марина Машкіна - чарівна українська журналістка, яка мріє працювати в Реалі Дівчина дня. Марина Машкіна - чарівна українська журналістка, яка мріє працювати в Реалі 14812 2
Визначився суперник збірної України у плей-оф Євробаскету-2022 Визначився суперник збірної України у плей-оф Євробаскету-2022 3195
Україна майже наздогнала росію в таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна майже наздогнала росію в таблиці коефіцієнтів УЄФА 23517 1
Легенда дня. 47 років тому Олег Блохін принизив захист Баварії та забив феноменальний гол Легенда дня. 47 років тому Олег Блохін принизив захист Баварії та забив феноменальний гол 12167
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці 10524
Рекомендуємо
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 24443
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 51015 1
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 21247
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 15651 25
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 44899
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 20508