Анрі порівняв між собою Мбаппе та Голанда

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе більш креативний у порівнянні з форвардом Манчестер Сіті Ерлінгом Голандом.

Про це розповів ексгравець Барселони та Арсенала Тьєррі Анрі в інтерв'ю RMC Sport.

"Мбаппе може створювати і забивати. Голанд нічого не створює - він тільки завершує атаки. Мбаппе може грати і праворуч, і ліворуч, і в центрі. Голанд може грати тільки в центрі. Це чудовий гравець, і з ним Ман Сіті може виграти Лігу чемпіонів.

Але поки що мій голос, як і раніше, належить Мбаппе", – сказав Анрі.