Гол Мбаппе у ворота Ювентуса - найкращий у 1 турі Ліги чемпіонів

Гол Кілліана Мбаппе у ворота Ювентуса (2:1) визнали найкращим у першому турі групової стадії Ліги чемпіонів-2022/23.

Також серед претендентів на гол тижня були наступні виконавці:

– Алехандро Грімальдо (Бенфіка) / проти ізраїльського Маккабі Хайфа (2:0);

– Ферран Торрес (Барселона) / проти чеської Вікторії Пльзень (5:1);

– Лерой Сане (Баварія) / проти міланського Інтера (2:0).

Goal of the Week! ⚽️ A, B, C or D? 🤷#UCLGOTW | @Heineken | #UCL