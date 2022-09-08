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Гол Мбаппе у ворота Ювентуса - найкращий у 1 турі Ліги чемпіонів

Сьогодні 17:22 361 0
Визначився автор найкращого голу у 1 турі групового етапу Ліги чемпіонів
Гол Мбаппе у ворота Ювентуса - найкращий у 1 турі Ліги чемпіонів
Фото - gettyimages
#ПСЖ, #Ювентус, #Кіліан Мбаппе, #Ліга чемпіонів 2022/23

Гол Кілліана Мбаппе у ворота Ювентуса (2:1) визнали найкращим у першому турі групової стадії Ліги чемпіонів-2022/23.

Також серед претендентів на гол тижня були наступні виконавці:

– Алехандро Грімальдо (Бенфіка) / проти ізраїльського Маккабі Хайфа (2:0);

– Ферран Торрес (Барселона) / проти чеської Вікторії Пльзень (5:1);

– Лерой Сане (Баварія) / проти міланського Інтера (2:0).

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