Фенербахче - Динамо 2:1. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Динамо поступається Фенербахче пропускаючи на останніх хвилинах поєдинку.

90' Гол! Динамо пропускає! Батшуаї опинився на дальній стійці зовсім один і без проблем відправив м'яч у ворота.

90' 6 хвилин компенсував арбітр до основного часу.

90' Валенсія небезпечно пробивав головою після подачі Лінкольна, але трохи вище воріт пішов м'яч.

88' Заміна від Луческу: Кравченко змінив Гармаша.

87' Закидання на Батшуаї пішло, але бельгієць не зміг обробити м'яч і випустив його за межі поля.

86' Пішла подача з корнера, але Бущан вибив кулаком м'яч подалі.

84' Черговий кутовий заробляє Фенербахче - вже 8-й в цьому матчі.

82' Чергові замінив складі господарів: замість Лінкольна на поле вийшов Аліоскі, а Яндаш змінив Креспу.

80' Аліоскі отримує "гірчичник" за грубий фол.

78' Сирота зірвав контратаку Фенербахче за що отримав жовту картку.

77' Пішла подача з кутового в штрафний майданчик, але Бущан кулаками вибив м'яч подалі.

75' Яндаш, який стояв та розминався біля кута поля отримав жовту картку за зайві емоції.

74' Циганков виконував подачу з кутового, але господарі відбилися.

72' Шепелєв подавав зі штрафного, Буяльського головою пробивав, але голкіпер урятував свою команду.

71' Потрійна заміна в складі Фенербахче: замість Педру, Россі та Кінга на поле вийшли Батшуаї, Кахведжі та Валенсія.

69' Россі отрима жовту картку за чергове порушення правил у центрі поля.

67' Заміна в складі Динамо: Шапаренко отрима пошкодження, замість нього на поле вийшов Шепелєв.

65' Креспу у центрі поля пішов від Шапаренка, але далі Сидорчук порушив правила.

63' ГООООООЛ! Динамо зрівнює рахунок! Буяльський виконав простріл з лівого флангу, Циганков у дотик пробив, м'яч від землі відскочив і опинився в сітці воріт.

60' У центрі поля боровся Сидорчук з суперником, але суддя промовчав.

58' Заміна в складі Динамо: замість Дубінчака на полі з'явився Вівчаренко.

56' Россі подавав з кутового, але ніхто не зміг зачепити за м'яч - Фенербахче на підбиранні.

54' Буяльський опинився на газоні. Медики на полі - допомагають Віталію.

53' Кардіоглу подавав з флангу, але Бущан вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

51' Циганков подавав з кутового, але удар Гармаша пішов вище воріт.

49' Кінг відмахнувся від Сидорчука в центрі поля. Жовта картка нападнику Фенербахче.

48' Бере Динамо під контроль м'яч на початку другої половини гри.

46' Другий тайм розпочався!

Перший тайм завершено! Динамо мінімально поступається на виїзді.

45' 2 хвилини додав арбітр до першого тайму.

43' На Россі пішов пас у розріз, але Бурда вдало зіграв на випередження і вибив м'яч в аут.

41' Циганкова сзаду по ногах вдарили у центрі поля. Штрафний для киян

40' Пішов навіс з корнера, але Бущан кулаком вибив м'яч в аут.

39' Аліоскі намагався виконати простріл, однак лише кутовий для господарів.

37' Пішла подача з флангу в штрафний майданчик Динамо, але Бурда вибив м'яч в аут.

36' Незважаючий на забитий гол Фенербахче продовжує активно йти вперед.

34' Гол! Фенербахче виходить вперед! Пішла подача з кутового. Енріке вистрибнув вище за Гармаша і влучно пробив у дальній кут воріт.

33' Дуже активно обидві команди за м'яч борються, намагалися кияни в атаку вийти, але Креспо

31' Денис Гармаш на газоні - медики на полі. Українець боровся проти двох гравців Фенербахче.

29' Арао у підкаті класно зіграв біля воріт Динамо і заробив аут.

27' На Кінга пішло закидання, проте Дубінчак спокійно вибив м'яч подалі від власних воріт.

25' Пішла подача з корнера, Салаї пробивав по воротах, але Бущан після кількох рикошетів все ж забрав м'яч у руки.

24' Кадіоглу виконував простріл після контратаки, однак Бурда вибив м'яч на кутовий.

23' Арао обігрався з Жоао Пдеро і вривався у штрафний майданчик, але Дубінчак поставив корпус і дав м'ячу вийти за межі поля.

22' Контролює м'яч Фенербахче, трохи заспокоївся хід поєдинку.

20' Кабаєв помилився біля власних воріт, але простріл Кадіоглу було перехоплено.

18' Бущан виконував закидання на Циганкова, той зачепився за м'яч і намагався на Гармаша відпасувати, однак цей пас перехопили.

16' Россі пресингував Сироту, але наступив на ногу українському захиснику. - фол в атаці.

15' Салаї намагався віддати діагональну передачу, але помилився із силою пасу і вибив м'яч в аут.

13' Пішла подача, але кияни відбилися.

12' Дубінчак біля кутового прапорця збив Педро. Вже 8 фолів у нашому матчі за 12 хвилин.

11' У центрі поля Гармаш заїхав по ногах Россі. Жовта для українського півзахисника.

10' Дубінчак боровся з Салаєм у штрафному майданчику, але свисток судді промовчав.

9' Тепер Кендзьора грубо зіграв. Черговий фол у нашому матчі.

8' Шапаренко збив Россі на фланзі. Усне попередження для українського півзахисника.

6' Циганков пробивав, але м'яч влучив у стінку.

5' Небезпечний штрафний заробив Кабаєв, пресингуючи суперника.

4' Арао грубо зіграв з Шапаренком у центрі поля і невеличка заворушка від гравців обох команд.

3' Кадіоглу боровся з Кабаєвим на фланзі, але український вінгер порушив правила.

2' Кінг проривався по флангу, але у боротьбі з Бурдою нападник випустив м'яч за межі поля.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги Європи!

Команди виходять на поле!

Стартові склади команд:

Фенербахче: Алтай – Кадіоглу, Аттіла Салаї, Густаво Енріке, Луан Перес – Россі, Креспу, Арао, Аліоскі – Жоао Педро, Кінг

Динамо: Бущан – Кендзьора, Сирота, Бурда, Дубінчак – Шапаренко, Сидорчук – Циганков, Буяльський, Кабаєв – Гармаш

Фенербахче зіграє з Динамо у межах першого туру групового етапу Ліги Європи.

Поєдинок відбудеться 8 вересня, на стадіоні Шюкрю Сараджоглу. Початок о 19:45 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн цього поєдинку починаючи 19:30.