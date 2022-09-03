Київське Динамо нині проходить дуже важкий момент.

Про це заявив наставник киян Мірча Луческу.

"Перед матчем я сказав хлопцям, що ми зараз проходимо через важкий момент. Окрім негативних результатів, травми отримали Циганков та Попов, а сьогодні вночі в лікарню забрали Вівчаренка. Ці моменти позначаються на загальному стані команди.

До початку сезону ми провели 21 контрольний матч, 18 з яких виграли, а 3 зіграли внічию. Ми були впевнені у своїх силах. Що сталося зараз, важко пояснити. Цей момент треба пережити.

Ми витримуємо навантаження, добре рухаємося. Скоріш за все, проблеми в плані психології: футболісти довго не були з рідними, було багато роз’їздів, що вимотують. Одним словом, є чимало факторів, які сковують футболістів і створюють нервову атмосферу.

Зараз треба перемикатися на наступний матч, готуватися до поєдинку з Фенербахче в першому турі групового етапу Ліги Європи. У чемпіонаті України у нас ще буде можливість надолужити втрачене, а в Лізі Європи треба чіплятися за кожне очко.

З жалем має знову сказати, що в матчах чемпіонату багато пауз, часто на полі виходять лікарі. Фрагментарний хід гри нервує футболістів, збиває ритм, не дозволяє команді показати свою гру. Судді постійно розповідають кожному футболісту, що треба робити, пояснюють причину зупинки гри і так далі. Цим користуються команди, які ведуть у рахунку.

Вітаю Зорю та його тренера з перемогою. Наш суперник досяг такого результату, перш за все, за рахунок великого бажання здобути перемогу. Зоря грала розкутого, ми дозволяли їй багато вільностей, давали багато зон. Через нервозність допускали багато помилок - як індивідуальних, так і тактичних.

Можна обговорювати наш склад на сьогоднішній матч, але враховуючи майбутні переїзди і насичений графік матчів, я змушений проводити ротацію. Нікого не звинувачую з тих, хто грав у першому таймі, але потрібно було щось змінювати, тому в перерві я і провів відразу три заміни", - сказав Луческу.