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У Динамо зірвалися трансфери двох нападників

Сьогодні 14:37 932 0
Динамо вело переговори з двома нападниками
У Динамо зірвалися трансфери двох нападників
#Динамо Київ, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #УПЛ ТВ

Джерело - FootballHub.

Динамо намагалося підписати двох нових нападників у це літнє трансферне вікно.

Про це повдіомляє FootballHub.

Кияни вели перемовини з форвардом Зе Луїшем, останнім клубом якого був Аль-Таавун, та представником Гоффенгайма Мунасом Даббуром. Обидві угоди зірвалися.

Трансферна вартість Даббура оцінюється у 4 мільйони євро. У поточному сезоні 30-річний ізраїльтянин відзначився 1 голом у 5 матчах.

Зе Луїш наразі перебуває в статусі вільного агента. Раніше він виступав за Порту, Брагу, Відеотон та московські Локомотив й Спартак.

Раніше Динамо підтвердило трансфер вінгера збірної Ямайки.

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