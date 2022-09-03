У Динамо зірвалися трансфери двох нападників

Динамо вело переговори з двома нападниками

Джерело - FootballHub.

Динамо намагалося підписати двох нових нападників у це літнє трансферне вікно.

Про це повдіомляє FootballHub.

Кияни вели перемовини з форвардом Зе Луїшем, останнім клубом якого був Аль-Таавун, та представником Гоффенгайма Мунасом Даббуром. Обидві угоди зірвалися.

Трансферна вартість Даббура оцінюється у 4 мільйони євро. У поточному сезоні 30-річний ізраїльтянин відзначився 1 голом у 5 матчах.

Зе Луїш наразі перебуває в статусі вільного агента. Раніше він виступав за Порту, Брагу, Відеотон та московські Локомотив й Спартак.

Раніше Динамо підтвердило трансфер вінгера збірної Ямайки.