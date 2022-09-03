Динамо підтвердило трансфер вінгера збірної Ямайки

Півзахисник Кахім Перріс став ще одним новачком київського Динамо

Динамо оголосило про перехід 22-річного вінгера збірної Ямайки Кахімом Перрісом.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Угода розрахована на чотири роки з опцією продовження ще на один рік. Інші деталі не розголошуються.

Попереднім його клубом був словенський Копер. Перріс виступає на позиції правого вінгера, але може зіграти і на лівому фланзі атаки. За збірну Ямайки Кахім дебютував у 2017 році, з того часу провів у складі національної команди 6 ігор.

Це другий новачок Динамо після Владислава Кабаєва.