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Динамо підтвердило трансфер вінгера збірної Ямайки

Сьогодні 08:40 260 0
Півзахисник Кахім Перріс став ще одним новачком київського Динамо
Динамо підтвердило трансфер вінгера збірної Ямайки
#Динамо Київ, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fcdynamo.com.

Динамо оголосило про перехід 22-річного вінгера збірної Ямайки Кахімом Перрісом.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Угода розрахована на чотири роки з опцією продовження ще на один рік. Інші деталі не розголошуються.

Попереднім його клубом був словенський Копер. Перріс виступає на позиції правого вінгера, але може зіграти і на лівому фланзі атаки. За збірну Ямайки Кахім дебютував у 2017 році, з того часу провів у складі національної команди 6 ігор.

Це другий новачок Динамо після Владислава Кабаєва.

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