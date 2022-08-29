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Гасперіні про Маліновського: Трансферне вікно відчинене до 31 серпня

Сьогодні 10:02 545 0
Маліновського пов'язували з декількома європейськими клубами
Гасперіні про Маліновського: Трансферне вікно відчинене до 31 серпня
#Аталанта, #Джан П`єро Гасперіні, #Руслан Маліновський

Джерело - Sos Fanta.

Майбутнє українського півахисника Аталанти Руслана Маліновського досі невідоме.

Про це заявив головний тренер бергамасків Джан П'єро Гасперіні.

"Трансферне вікно ще відчинене, воно закривається 31 числа. Я озвучив керівництву клуба свої трансферні побажання. Сподіваюся, що вони зможуть завершити їх усі".

  Актуально: Аталанта Маліновського здолала Верону

"Майбутнє Маліновського та Іличича? Я не знаю, побачимо у середу. Я знаю, що потрібно цій команді, але не знаю, чи можливо це реалізувати. Побачимо. Зробити все, що хочеш, за чотири дні непросто", - сказав Гасперіні.

Напередодні Конте схвалив трансфер Маліновського.

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