Гасперіні про Маліновського: Трансферне вікно відчинене до 31 серпня

Майбутнє українського півахисника Аталанти Руслана Маліновського досі невідоме.

Про це заявив головний тренер бергамасків Джан П'єро Гасперіні.

"Трансферне вікно ще відчинене, воно закривається 31 числа. Я озвучив керівництву клуба свої трансферні побажання. Сподіваюся, що вони зможуть завершити їх усі".

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"Майбутнє Маліновського та Іличича? Я не знаю, побачимо у середу. Я знаю, що потрібно цій команді, але не знаю, чи можливо це реалізувати. Побачимо. Зробити все, що хочеш, за чотири дні непросто", - сказав Гасперіні.