Головне
Збірна України в овертаймі програла Ісландії в матчі кваліфікації ЧС-2023
Сьогодні 08:18 739
Динамо - Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ
Сьогодні 16:57 1106
Шахтар з труднощами переміг Кривбас у 2 турі УПЛ
Сьогодні 16:56 376
Меркушина і Блашко - у ТОП-10 мас-старту на чемпіонаті світу
Сьогодні 14:52 235
Рейтинг WTA: Калініна стала першою ракеткою України
Сьогодні 14:20 238025
Динамо прийме Дніпро-1, Шахтар зіграє з Кривбасом. Розклад матчів 2 туру УПЛ
Сьогодні 08:28 859
14 років тому Динамо знищило Спартак і вийшло в Лігу чемпіонів
Вчора 23:21 4191
Збірна України програла Сербії на старті чемпіонату світу
Вчора 23:09 780
Ліверпуль знищив Борнмут, Евертон Миколенко не переграв Брентфорд: результати матчів 4 туру АПЛ
Вчора 21:25 896
Бенфіка виставила Яремчука на трансфер
Вчора 20:39 2166
Прямі трансляції

Аякс та Манчестер Юнайтед близькі до трансферу Антоні

Сьогодні 15:43 187 0
Сума угоди може скласти 100 млн євро
Аякс та Манчестер Юнайтед близькі до трансферу Антоні
#Антоні, #Аякс, #Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед близький до узгодження трансферу вінгера Аякса Антоні.

Про це про це повідомляє The United Stand.

Після чергової пропозиції манкуніанцям вдалося задовольнити фінансові вимоги нідерландського клубу. 

Аякс отримає за 22-річного бразильця 100 мільйонів євро з урахуванням можливих бонусів.

Очікується, що перехід буде завершено впродовж наступних двох днів.

Раніше Манчестер Юнайтед включився у боротьбу за нападника Барселони.

Коментарі ()
Популярне зараз
Бенфіка виставила Яремчука на трансфер Бенфіка виставила Яремчука на трансфер 2166
14 років тому Динамо знищило Спартак і вийшло в Лігу чемпіонів 14 років тому Динамо знищило Спартак і вийшло в Лігу чемпіонів 4191
Пустовий: Україну ніхто не чекає на чемпіонаті світу, ми там нікому не потрібні Пустовий: Україну ніхто не чекає на чемпіонаті світу, ми там нікому не потрібні 1514 1
Рейтинг WTA: Калініна стала першою ракеткою України Рейтинг WTA: Калініна стала першою ракеткою України 238025
Зінченко не потрапив у заявку на матч з Фулгемом Зінченко не потрапив у заявку на матч з Фулгемом 2644
Полісся та Карпати здобули впевнені перемоги: результати матчів 1 туру Першої ліги Полісся та Карпати здобули впевнені перемоги: результати матчів 1 туру Першої ліги 2129
Рекомендуємо
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 9567
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 20199
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 40257
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 17347
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 90159
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 35460