Аякс та Манчестер Юнайтед близькі до трансферу Антоні

Манчестер Юнайтед близький до узгодження трансферу вінгера Аякса Антоні.

Про це про це повідомляє The United Stand.

Після чергової пропозиції манкуніанцям вдалося задовольнити фінансові вимоги нідерландського клубу.

Аякс отримає за 22-річного бразильця 100 мільйонів євро з урахуванням можливих бонусів.

Очікується, що перехід буде завершено впродовж наступних двох днів.

#mufc are close to agreeing a deal with Ajax for Antony with a latest offer thought to be close to €100m (£85m) inclusive of add-ons. A deal is expected to accelerate in the next 24 to 48 hours. [@SkySportsNews]