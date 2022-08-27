Морозюк: У Динамо не дуже хороший психологічний стан

Гравцям Динамо важко грати матчі єврокубків закордоном.

Про це розповів колишній захисник киян Микола Морозюк.

"Як для Ліги Європи, не можна сказати, що це непрохідна група. Можна боротися за перше-друге місце. Думаю, Динамо під силу вийти з цієї групи. Буде важко, але кияни можуть подолати цей бар'єр.

Так, Динамо недавно грало з Фенербахче і перегравало його, але в групі дещо інша специфіка. Можна взяти очки з тими ж турками, але втратити із Ренном. Тут потрібно добре пройти дистанцію.

Думаю, найближчим часом ми побачимо зовсім інше Динамо. На скільки я знаю з середини команди, у Динамо не дуже хороший психологічний стан. Важко грати відповідальні матчі, знаходячись постійно закордоном, без сімей і знаючи, що коїться у нас в державі. В такому графіку дуже важко працювати. На гравцях нереально велика відповідальність.

Багато молодих футболістів і їм непросто. Команду можна критикувати за помилки, але за те, що вони пройшли Фенербахче і Штурм - тільки похвалити. Бенфіка же - інший рівень зараз, в порівнянні з нинішнім Динамо", - сказав Морозюк.