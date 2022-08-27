Морозюк: У Динамо не дуже хороший психологічний стан

Джерело - 1927.kiev.ua.
Гравцям Динамо важко грати матчі єврокубків закордоном.
Про це розповів колишній захисник киян Микола Морозюк.
"Як для Ліги Європи, не можна сказати, що це непрохідна група. Можна боротися за перше-друге місце. Думаю, Динамо під силу вийти з цієї групи. Буде важко, але кияни можуть подолати цей бар'єр.
Так, Динамо недавно грало з Фенербахче і перегравало його, але в групі дещо інша специфіка. Можна взяти очки з тими ж турками, але втратити із Ренном. Тут потрібно добре пройти дистанцію.
Думаю, найближчим часом ми побачимо зовсім інше Динамо. На скільки я знаю з середини команди, у Динамо не дуже хороший психологічний стан. Важко грати відповідальні матчі, знаходячись постійно закордоном, без сімей і знаючи, що коїться у нас в державі. В такому графіку дуже важко працювати. На гравцях нереально велика відповідальність.
Багато молодих футболістів і їм непросто. Команду можна критикувати за помилки, але за те, що вони пройшли Фенербахче і Штурм - тільки похвалити. Бенфіка же - інший рівень зараз, в порівнянні з нинішнім Динамо", - сказав Морозюк.
Раніше визначилися суперники Динамо у групі Ліги Європи.