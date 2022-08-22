Степаненко: Розуміємо наскільки важливо грати у футбол для країни

Зараз важливо для країни, щоб чемпіонат України з футболу відновився.

Таку думку висловив хавбек Шахтаря Тарас Степаненко.

"Додому завжди приємно повертатися. І емоції дуже теплі. Якщо чесно, коли приїхав додому, то просто довго сидів на вулиці. Це приємні відчуття. Граємо на Олімпійському. Уже неодноразово казали, що це історична подія - у такий час грати у футбол, але ми розуміємо, наскільки це важливо для країни", - сказав Степаненко.