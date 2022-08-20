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Легіонер Ворскли перейшов у фінський клуб

Сьогодні 18:09 173 0
Якубу знайшов новий клуб
Легіонер Ворскли перейшов у фінський клуб
#Ворскла, #Футбольні трансфери, #Якубу

Джерело - ilvesedustus.fi.

Ільвес Тампере оголосив про підписання півзахисника Ворскли Наджиба Якубу. 

Про це повдіомляє пресслужба фінського клубу.

Контракт із 22-річним ганцем розрахований на один рік.

Якубу скористався опцій призупинення контракту з Ворсклою. При цьому невідомо, чи йдеться про оренду, чи про повноцінний перехід гравця в Ільвес Тампере.

Якубу грав за Ворсклу з вересня 2018 року. На його рахунку 63 поєдинки за полтавців, у яких він відзначився 2 забитими м'ячами та 2 гольовими передачами.

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