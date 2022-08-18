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Фонсека: Світ прикладає недостатньо зусиль, щоб врятувати українців

Вчора 23:40 207 0
Колишній тренер Шахтаря розповів про війну в Україні
Фонсека: Світ прикладає недостатньо зусиль, щоб врятувати українців
#Лілль, #Паулу Фонсека

Джерело - Coaches' Voice.

Міжнародна спільнота робить недостатньо, щоб врятувати українців у війні з росією.

Про це заявив тренер Лілля Пауло Фонсека.

"Люди там щодня переживають трагедію. Решта світу прикладає недостатньо зусиль, щоб врятувати людей та дітей, які борються за свої життя. Для мене це найскладніша річ в усьому цьому".

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"Мені також важко прийняти, як ми можемо дозволяти всьому цьому відбуватись. Ми мусимо робити набагато більше, або набагато більше людей - і дітей - загинуть. Вони лише хочуть жити у мирі. Українці дуже скромні і працьовиті. Коли Шахтар запропонував мені роботу, це було легким рішенням", - сказав Фонсека.

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