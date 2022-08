Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський може продовжити кар'єру в французькій Лізі 1.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Півзахисник близький до переходу в Марсель.

В угоду може бути включений вінгер Дженгіз Ундер.

Excl: Olympique Marseille are in talks to sign Ruslan Malinovskyi. Ukrainian midfielder wants a new challenge, as OM are negotiating with Atalanta and player side 🚨🔵🇺🇦 #OM #TeamOM



Cengiz Ünder can be included in the deal, as part of the negotiation - still in discussion. pic.twitter.com/75AQBsT6tK