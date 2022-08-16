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Ексфорвард Шахтаря повернувся у Ла-Лігу

Сьогодні 19:28 343 0
Густаво Бланко Лещук знайшов новий клуб
Ексфорвард Шахтаря повернувся у Ла-Лігу
#Бланко Лещук, #Ейбар, #Футбольні трансфери, #Ла-Ліга

Джерело - sdeibar.com.

Аргентинський форвард Густаво Бланко Лещук знову виступатиме за Ейбар.

Про це повдіомляє пресслужба іспанського клубу.

Сторони підписали угоду до 2024 року. Він перейшов на правах вільного агента.

Бланко Лещук виступав в Україні за Карпати та Шахтар з 2016 по 2019 рік. В Ейбарі він грав на правах оренди з Антальяспору протягом минулого сезону.

У складі іспанського клубу Густаво забив 6 голів та зробив 2 асисти в 39 матчах. 

Раніше повідомлялося, що Антальяспор розрахувався з Шахтарем по Бланко Лещуку.

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