Ексфорвард Шахтаря повернувся у Ла-Лігу

Джерело - sdeibar.com.
Аргентинський форвард Густаво Бланко Лещук знову виступатиме за Ейбар.
Про це повдіомляє пресслужба іспанського клубу.
Сторони підписали угоду до 2024 року. Він перейшов на правах вільного агента.
Бланко Лещук виступав в Україні за Карпати та Шахтар з 2016 по 2019 рік. В Ейбарі він грав на правах оренди з Антальяспору протягом минулого сезону.
У складі іспанського клубу Густаво забив 6 голів та зробив 2 асисти в 39 матчах.
Раніше повідомлялося, що Антальяспор розрахувався з Шахтарем по Бланко Лещуку.