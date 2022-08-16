Ексфорвард Шахтаря повернувся у Ла-Лігу

Густаво Бланко Лещук знайшов новий клуб

Аргентинський форвард Густаво Бланко Лещук знову виступатиме за Ейбар.

Про це повдіомляє пресслужба іспанського клубу.

Сторони підписали угоду до 2024 року. Він перейшов на правах вільного агента.

Бланко Лещук виступав в Україні за Карпати та Шахтар з 2016 по 2019 рік. В Ейбарі він грав на правах оренди з Антальяспору протягом минулого сезону.

У складі іспанського клубу Густаво забив 6 голів та зробив 2 асисти в 39 матчах.

Раніше повідомлялося, що Антальяспор розрахувався з Шахтарем по Бланко Лещуку.