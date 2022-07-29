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Турецький клуб розірвав контракт з ексфорвардом Шахтаря

Сьогодні 13:55 502 0
Густаво Бланко Лещук став вільним агентом
Турецький клуб розірвав контракт з ексфорвардом Шахтаря
#Антальяспор, #Бланко Лещук, #Футбольні трансфери, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Аргентинський форвард Густаво Бланко Лещук розірвав контракт із турецьким Антальяспором, який у нього діяв ще один рік.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Турецький клуб купив нападника три роки тому у Шахтаря, проте у двох останніх сезонах віддавав Бланко Лещука в оренду – спершу в Ов'єдо, а потім у "Ейбар".

У статусі вільного агента, як повідомляють іспанські ЗМІ, Бланко Лещук найближчими днями підпише повноцінний контракт із Ейбаром.

Раніше повідомлялося, що Антальяспор розрахувався з Шахтарем по Бланко Лещуку.

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