Антальяспор розрахувався з Шахтарем по Бланко Лещуку

Турецький клуб нарешті виліз з боргів

Джерело - Чемпіон.

Антальяспор розрахувався з Шахтарем по боргах за трансфер форварда Густаво Бланко Лещука.

Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.

Антальяспор розрахувався за всіма накопиченим раніше боргах (в тому числі і з Шахтарем), і в зв'язку з цим отримав ліцензію від УЕФА для участі в єврокубках на наступний сезон, а також домігся зняття трансферного бану.

Нагадаємо, що аргентинський форвард перейшов в Антальяспор влітку 2019 року. Також в кінці січня цього року повідомлялося про те, що турецький клуб досі не розрахувався за низкою трансферів з деякими клубами, серед яких є і Шахтар, за що навіть отримав трансферний бан від УЄФА.

На цей час 29-річний Бланко Лещук на правах оренди з Антальяспор виступає в іспанській Сегунді за Ов'єдо, провівши 24 матчі і записавши в актив 4 голи і 1 результативну передачу.

Раніше, Шахтар заплатив 3,35 млн євро агентам при перепідписанні двох бразильців.