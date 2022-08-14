Ексфутболіст збірної України судиться з Кабінетом Міністрів Гройсмана

Джерело - Чемпіон.

Кабінет Міністрів України своїм розпордженням від 11 квітня 2018 року унеможливив процес стягування футболістами боргів з ФК Металіст.

Про це Чемпіону ексклюзивно повідомив відомий спортивний юрист Юрій Юрченко, який представляє інтереси Володимира Гоменюка Володимира, ексфутболіста ФК "Металіст".

"Кабінет Міністрів України прийняв, а Премєр-міністр України - В.Гройсман підписав, прийняте складом КМУ, та забезпечив опублікування і набрання ним чинності - розпорядження КМУ №234-р від 11.04.2018 р. “Про визначення органу управління майновими комплексами та корпоративними правами, конфіскованими за рішенням суду”.

Вказаним розпорядженням вирішено:

Віднести майнові комплекси (рухоме та нерухоме майно, земельну ділянку, товарні знаки), конфісковані у публічного акціонерного товариства “Футбольний клуб “Металіст” (код згідно з ЄДРПОУ 24341697), товариств з обмеженою відповідальністю “Металіст Холдинг” (код згідно з ЄДРПОУ 32870356) і “Металіст-Арена” (код згідно з ЄДРПОУ34860423), до сфери управління Харківської облдержадміністрації. Визначити Харківську облдержадміністрацію уповноваженим органом управління корпоративними правами, конфіскованими у публічного акціонерного товариства “Футбольний клуб “Металіст” (код згідно з ЄДРПОУ 24341697) та товариства з обмеженою відповідальністю “Металіст Холдинг” (код згідно з ЄДРПОУ 32870356). Кабінет Міністрів України розпорядженням № 234-р від 11.04.2018 р. (як ми вважаємо) позбавив кредиторів ФК Металіст права на погашення їх боргів за рахунок майна боржника перед ними - ФК Металіст, забравши все майно у власність держави не маючи на це законних підстав тому що 09.06.2017 р. ухвалою суд заборонив розпоряджатися майном ФК “Металіст” в інший спосіб, ніж вказано у вказаному рішенні суду.

"Тобто, будь-які 3-ті особи в т.ч. Кабінет Міністрів України не мають права розпоряджатися майном ФК “Металіст” допоки триває процедура банкрутства) і порушуючи заборони встановлені судовим рішенням від 09.06.2017 року".

Простими словами - Держава в особі Кабінету Міністрів посприяла у позбавленні футболістів та працівників ФК "Металіст" законного права стягувати борги з клубу через продаж його активів, так як ці активи забрала собі у власність і до сьогодні ними користується і не повернула ФК "Металіст".

"А для вказаного розпорядження КМУ передумови створив Соснівський районний суд м.Черкаси, який також всупереч забороні в справі про банкрутство і без відома ФК "Металіст", футболістів, працівників клубу вирішив конфіскувати вказане майно клубу по кримінальній справі щодо зовсім 3-ї особи - якогось Кашкіна.

Однак, його дії не можуть позбавляти права на оплату праці футболістів та працівників клубу.

Зважаючи на всі вказані факти, ми оскаржили рішення суду про спеціальну конфіскацію майна ФК "Металіст" і суд призначив розгляд справи на 14.09.2022 р.

У свою чергу, ми подали заяву щодо притягнення до відповідальності членів КМУ Гройсмана, які в порушення судової заборони розпорядилися вказаним майном і суд призначив розгляд вказаної заяви на 25.10.2022 р. Також ми вжили заходів для захисту прав колишнього нападника збірної України Володимира Гоменюка.

При цьому КМУ знав, що ФК "Металіст" входить у топ-3 боржників в Україні, щодо невиплати заробітної плати. Тобто ми на даємо можливості остаточно позбавити футболістів та працівників клубу права на погашення перед ними боргів по зарплаті", - заявив юрист.