Президент Вереса: Футбол не може бути безплатним

Трансляції матчів чемпіонату України з футболу не можуть бути безплатними.

Про це розповів президент Вереса Іван Надеїн.

"Абсолютна більшість. Українська Прем‘єр-ліга йде в єдиний пул. Це консолідоване рішення тих, хто виступає за конструктив. Тих, що за розвиток футболу і за те, щоб капіталізація товару футбольного нашого постійно зростала.

Setanta Sports - це міжнародна компанія. Усі хотіли міжнародного і незалежного транслятора. Всі про нього говорили - і от він з‘явився. Так, можливо, не та ціна, яку хотіли б більшість клубів. Звісно, до повномасштабної війни очікування були зовсім інші. Але зараз маємо таку ситуацію. І 16,2 млн доларів, які Setanta дає за три роки на український футбол, плюс бонусні опції: безплатні трансляції, безкоштовний показ матчів у YouTube наступного дня - це додаткові можливості для клубів. А у наступний рік - буде майже вдвічі більше, третій - ще більше, ніж попередній. І це правильний сигнал.

Футбол не може бути безплатним. Бо безплатного нічого не існує. Не має в нас вже національного транслятора, це не може брати на свої плечі держава - тому все має забезпечувати ринок. І якість трансляцій повинна бути висока.

Зараз дехто спекулює на тому, що війна - люди не мають можливості платити. 30 гривень коштуватиме підписка на матчі виключно УПЛ. Це вартість філіжанки кави і вартість українського футболу сьогодні. На жаль. Велика вартість у того популізму, до якого вдаються, на жаль, і провідні українські клуби", - сказав Надєїн.