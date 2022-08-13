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Президент Вереса: Футбол не може бути безплатним

Сьогодні 15:37 234 0
Іван Надєїн прокоментував трансляцію матчів УПЛ в наступному сезоні
Президент Вереса: Футбол не може бути безплатним
#Верес, #Надеїн, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - nkveres.com.

Трансляції матчів чемпіонату України з футболу не можуть бути безплатними.

Про це розповів президент Вереса Іван Надеїн.

"Абсолютна більшість. Українська Прем‘єр-ліга йде в єдиний пул. Це консолідоване рішення тих, хто виступає за конструктив. Тих, що за розвиток футболу і за те, щоб капіталізація товару футбольного нашого постійно зростала. 

Setanta Sports - це міжнародна компанія. Усі хотіли міжнародного і незалежного транслятора. Всі про нього говорили - і от він з‘явився. Так, можливо, не та ціна, яку хотіли б більшість клубів. Звісно, до повномасштабної війни очікування були зовсім інші. Але зараз маємо таку ситуацію. І 16,2 млн доларів, які Setanta дає за три роки на український футбол, плюс бонусні опції: безплатні трансляції, безкоштовний показ матчів у YouTube наступного дня - це додаткові можливості для клубів. А у наступний рік - буде майже вдвічі більше, третій - ще більше, ніж попередній. І це правильний сигнал. 

Футбол не може бути безплатним. Бо безплатного нічого не існує. Не має в нас вже національного транслятора, це не може брати на свої плечі держава - тому все має забезпечувати ринок. І якість трансляцій повинна бути висока.

Зараз дехто спекулює на тому, що війна - люди не мають можливості платити. 30 гривень коштуватиме підписка на матчі виключно УПЛ. Це вартість філіжанки кави і вартість українського футболу сьогодні. На жаль. Велика вартість у того популізму, до якого вдаються, на жаль, і провідні українські клуби", - сказав Надєїн.

Нагадаємо, Динамо зірвало створення єдиного телепулу УПЛ.

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