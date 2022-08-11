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Ексгравець Зорі зацікавив клуб АПЛ

Сьогодні 14:22 284 0
Вінгер може змінити клуб
Ексгравець Зорі зацікавив клуб АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Денніс Бонавентуре, #Вотфорд, #Зоря, #Футбольні трансфери, #Ноттінгем Форест

Джерело - sport.ua.

Ноттінгем Форест проявляє інтерес до вінгера Вофорда Еммануеля Бонавентуре Денніса.

Про це повідомляє Sky Sports.

Йдеться про оренду із правом викупу. Вотфорд хоче за свого гравця 20 мільйонів фунтів. У минулому сезоні Вотфорд вилетів із АПЛ, тепер Бонавентуре має шанс повернутися в еліту англійського футболу.

У минулому сезоні на рахунку Бонавентурі 10 голів та 6 асистів у 33 матчах АПЛ за Вотфорд. У 2016 – 2017 роках 24-річний нігерієць виступав за луганську Зорю.

Раніше гравцем цікавився Вест Гем.

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