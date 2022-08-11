Ексгравець Зорі зацікавив клуб АПЛ

Джерело - sport.ua.
Ноттінгем Форест проявляє інтерес до вінгера Вофорда Еммануеля Бонавентуре Денніса.
Про це повідомляє Sky Sports.
Йдеться про оренду із правом викупу. Вотфорд хоче за свого гравця 20 мільйонів фунтів. У минулому сезоні Вотфорд вилетів із АПЛ, тепер Бонавентуре має шанс повернутися в еліту англійського футболу.
У минулому сезоні на рахунку Бонавентурі 10 голів та 6 асистів у 33 матчах АПЛ за Вотфорд. У 2016 – 2017 роках 24-річний нігерієць виступав за луганську Зорю.
Раніше гравцем цікавився Вест Гем.