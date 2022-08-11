Ексгравець Зорі зацікавив клуб АПЛ

Вінгер може змінити клуб

Ноттінгем Форест проявляє інтерес до вінгера Вофорда Еммануеля Бонавентуре Денніса.

Про це повідомляє Sky Sports.

Йдеться про оренду із правом викупу. Вотфорд хоче за свого гравця 20 мільйонів фунтів. У минулому сезоні Вотфорд вилетів із АПЛ, тепер Бонавентуре має шанс повернутися в еліту англійського футболу.

У минулому сезоні на рахунку Бонавентурі 10 голів та 6 асистів у 33 матчах АПЛ за Вотфорд. У 2016 – 2017 роках 24-річний нігерієць виступав за луганську Зорю.

Раніше гравцем цікавився Вест Гем.