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Кавані відхилив пропозицію Бока Хуніорс

Сьогодні 22:04 144 0
Кавані та його сім’я бажають трансферу в клуб Ла-Ліги
Кавані відхилив пропозицію Бока Хуніорс
#Бока Хуніорс, #Кавані

Джерело - Чемпіон.

Колишній нападник Манчестер Юнайтед Едінсон Кавані не перейде в Бока Хуніорс.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Він був близьким до переходу, але протягом останніх 48 годин були перемовини, результат яких - відмова футболіста.

Кавані та його сім’я бажають трансферу в клуб Ла-Ліги.

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