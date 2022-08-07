Кавані та його сім’я бажають трансферу в клуб Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.

Колишній нападник Манчестер Юнайтед Едінсон Кавані не перейде в Бока Хуніорс.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Він був близьким до переходу, але протягом останніх 48 годин були перемовини, результат яких - відмова футболіста.

Кавані та його сім’я бажають трансферу в клуб Ла-Ліги.