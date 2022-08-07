Джерело - Чемпіон.
Колишній нападник Манчестер Юнайтед Едінсон Кавані не перейде в Бока Хуніорс.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Він був близьким до переходу, але протягом останніх 48 годин були перемовини, результат яких - відмова футболіста.
Кавані та його сім’я бажають трансферу в клуб Ла-Ліги.
After receiving contracts in the last 48h, Edinson Cavani communicated to Boca Juniors that he wants to give priority to European clubs. He’s not accepting due to family reasons. 🚨🇺🇾 #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2022
Cavani and his family’s dream is to join La Liga and try new chapter in Spain. 🇪🇸 pic.twitter.com/N64jvJbYSV