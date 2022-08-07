Ступар: Лучі отримує шалену зарплату, а сидить в Італії

Італійський фахівець Лучано Лучі повинен залишити посаду голови комітету арбітрів УАФ.

Про це заявив колишній арбітр та член суддівського комітету ФФУ Мирослав Ступар.

"За нашими мірками, Лучі отримує шалені гроші, а результату немає. Дивує, що керівництво на це заплющує очі, мабуть, це його влаштовує.

Зарплату він отримує, а сидить в Італії. Ось результат. Українці, які працювали на посаді голови комітету арбітрів до італійців, отримували копійки порівняно з ними.

Лучі отримує 15 тисяч євро на місяць, а наші отримували у десять (а то й більше) разів менше. За що платити такі гроші людині, якщо немає результату?

Я буду категоричним! Лучі нічого не потрібно робити, йому потрібно просто піти з цієї посади та звільнити місце вітчизняним фахівцям, які пройшли шлях українського арбітражу.

Тим більше, що зараз величезні можливості, ФІФА та УЄФА дають багато навчальних ресурсів.

Альтернатива Лучі є! Павелку просто треба зрозуміти, що Лучі нам нічого не дав.

Італійська ментальність відрізняється від української. Вони не можуть адаптуватися до наших реалій, а наші судді не можуть зрозуміти, чого вони хочуть від них.

Італійці навіть не хочуть адаптуватись до нашої ментальності. Лучі за стільки років навіть не вивчив нашу мову. Це неповага до країни, де ти працюєш!

А в нас зубами вчепилися в італійців і гадають, що вони нам чимось допоможуть. Може, наші керівники мають власний інтерес, не знаю", - зазначив Ступар.