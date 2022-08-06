Зубков обрав номер легенди Шахтаря

Новачок Шахтаря Олександр Зубков вже визначився, під яким номером хотів би грати за "гірників".

Про це розповів сам футболіст у коментарі пресслужбі донецького клубу.

"Під яким номером планую грати? Не знаю, який буде вільний. Поспілкуюся з хлопцями, з менеджерами. Чи є якесь важливе число? Я дуже хотів би грати під 11-м номером. Напишу Марлосу, якщо дасть добро, то хотів би грати під 11-м", – відзначив Зубков.