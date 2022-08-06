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Зубков обрав номер легенди Шахтаря

Сьогодні 22:55 74 0
Олександр Зубков прокоментував ігровий номер у Шахтарі
Зубков обрав номер легенди Шахтаря
#Олександр Зубков, #Марлос, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Ференцварош, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Новачок Шахтаря Олександр Зубков вже визначився, під яким номером хотів би грати за "гірників".

Про це розповів сам футболіст у коментарі пресслужбі донецького клубу.

"Під яким номером планую грати? Не знаю, який буде вільний. Поспілкуюся з хлопцями, з менеджерами. Чи є якесь важливе число? Я дуже хотів би грати під 11-м номером. Напишу Марлосу, якщо дасть добро, то хотів би грати під 11-м", – відзначив Зубков.

Раніше Ніцца зробила Шахтарю найбільш вигідну пропозицію щодо трансферу Мудрика.

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