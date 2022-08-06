Джерело - ФК Динамо.
На фронті, захищаючи Україну, загинув вихованець київського Динамо Дмитро Півень.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Чоловік в дитинстві навчався в ДЮФШ Динамо, але з ігровою кар’єрою в нього не склалося.
З моменту початку повномасштабної війни з росією Дмитро відразу записався до лав Збройних сил України, щоб захищати рідну землю.
Не маючи бойового досвіду, боєць з позивним Птаха пройшов навчально-тренувальні збори, після чого у складі мотострілецького батальйону вирушив на Донецький напрямок, де перебував "на нулі".
Кілька днів тому рідних сколихнула сумна звістка про загибель чоловіка під час одного з боїв.