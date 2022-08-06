Вічна пам'ять героєві!

Джерело - ФК Динамо.

На фронті, захищаючи Україну, загинув вихованець київського Динамо Дмитро Півень.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Чоловік в дитинстві навчався в ДЮФШ Динамо, але з ігровою кар’єрою в нього не склалося.

З моменту початку повномасштабної війни з росією Дмитро відразу записався до лав Збройних сил України, щоб захищати рідну землю.

Не маючи бойового досвіду, боєць з позивним Птаха пройшов навчально-тренувальні збори, після чого у складі мотострілецького батальйону вирушив на Донецький напрямок, де перебував "на нулі".

Кілька днів тому рідних сколихнула сумна звістка про загибель чоловіка під час одного з боїв.