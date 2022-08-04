Колишній тренер маріупольського Іллічівця Микола Павлов отримував заробітну плату від Володимира Бойка.

Про це заявив сам екстренер.

"Говорили що Рінат Ахметом запропонував зарплатню - 1 млн доларів на рік? Трохи більше. У мене ще були бонуси за попадання в єврокубки, якщо я підготую футболістів для Шахтаря і так далі.

Тобто це була історія проєкту? Мова йшла про те, що ви заходите в проєкт, Іллічівець, фарм-клуб Шахтаря, обігруєте й готуєте молодих футболістів для Шахтаря? Щось має місце. Там же ще був президент Володимир Семенович Бойко. Його ж не можна скидати з рахунку.

Цей мільйон платив Бойко? Так, в податковій все є", - зазначив Павлов.