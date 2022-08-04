Павлов: Шапаренко опинився у Динамо завдяки Чохонелідзе

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко у свій час у Маріуполі отримував зарплату розміром 1500 гривень.

Про це заявив екстренер Дніпра, Динамо та маріупольського Іллічівця Микола Павлов.

"Коли Шапаренко вже опинився в київському Динамо, мені зателефонував Рінат Леонідович [Ахметов] і каже: "Правда, що Шапаренко такий хороший, що опинився в Динамо?". Я відповів: "Рінате Леонідовичу, у 16 ​​років хіба може хтось сказати, хороший він буде чи поганий?". Це залежить від того, хто і як буде з ним працювати, і як проявить себе цей футболіст.

Я ж на всі ігри дубля Маріуполя їздив - вдома та на виїзді. Я не бачив жодної гри Маріуполя з Динамо, щоб там не було Резо Чохонолідзе. Шапаренко та Кравченко опинилися в Динамо саме завдяки йому. Він їх помітив, подзвонив тренеру дубля Едуарду Хаврову та навів довідки. За цими футболістами почали дивитися.

Зарплата Шапаренка у Маріуполі була 1500 гривень. Він тоді ще навчався у школі. Я написав записку керівництву клубу та попросив підняти йому зарплату до 2500, щоб він продовжив контракт. Звичайно, я платив йому більше, але офіційно платили 1500. Клуб не погодився і футболіст опинився без контракту".

Я сказав Ахметову: "Чому ваші селекціонери, які ходили на наші ігри, вам не зателефонували і не сказали, що у нас [у складі] є такі хлопці?". Якщо вони їх не помітили, то до чого тут Павлов?", - зазначив Павлов.