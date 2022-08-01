Лейпциг готовий купити Вернера

Нападник може змінити клуб

Лейпциг виявляє серйозний інтерес до нападника Челсі Тімо Вернера.

Про це повідомляють журналісти Фабріціо Романо та Джанлука Ді Марціо.

За їхньою інформацією, німецький клуб готовий купити 26-річного футболіста, а не орендувати, як повідомлялося раніше.

При цьому Челсі хотів би обміняти Вернера на когось із гравців Лейпцига. Можливо, йдеться про Йошку Гвардіола.

Минулого сезону Вернер провів 37 матчів за Челсі у всіх турнірах: на його рахунку 11 голів та 6 результативних передач.

Раніше Тухель відмовився відпускати Вернера у Лейпциг.