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Лейпциг готовий купити Вернера

Вчора 22:27 188 0
Нападник може змінити клуб
Лейпциг готовий купити Вернера
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Вернер, #РБ Лейпциг, #Футбольні трансфери, #Челсі

Джерело - football.ua.

Лейпциг виявляє серйозний інтерес до нападника Челсі Тімо Вернера.

Про це повідомляють журналісти Фабріціо Романо та Джанлука Ді Марціо.

За їхньою інформацією, німецький клуб готовий купити 26-річного футболіста, а не орендувати, як повідомлялося раніше.

При цьому Челсі хотів би обміняти Вернера на когось із гравців Лейпцига. Можливо, йдеться про Йошку Гвардіола.

Минулого сезону Вернер провів 37 матчів за Челсі у всіх турнірах: на його рахунку 11 голів та 6 результативних передач.

Раніше Тухель відмовився відпускати Вернера у Лейпциг.

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