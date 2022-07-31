Динамо U-19 стало бронзовим призером турніру у Швейцарії

Кияни у матчі за третє місце обіграли Фулгем

Джерело - Чемпіон.

Молодіжний склад київського Динамо посів третє місце на FC Aesch Under 19 International Football Tournament, що відбувся у Швейцарії.

Команди між собою грали в груповому етапі - тоді англійці обіграли біло-синіх (2:1). У матчі за третє місце команда Ігоря Костюка спромоглася взяти реванш.

FC Aesch Under 19 Міжнародний футбольний тур

Матч за 3-е місце

31 липня

Динамо U-19 - Фулхем U-19 4:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 9 Боль, 2:0 - 13 Царенко, 2:1 - 48 Гордон, 3:1 - 54 Дзень, 3:2 - 58 Гордон, 4:2 - 64 Горбач.