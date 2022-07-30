Джерело - Чемпіон.

Шахтар вийшов на благодійний матч з Утрехтом у футболках з символічним числом.

Про це "гірники" нагадали в соцмережах.

На них було написано 358.

Саме 358 дітей загинули через російську агресію після початку повномасштабного вторгнення.

💔 358 дітей загинуло від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 🇺🇦



На матч з "Утрехтом" гравці "Шахтаря" вийшли у футболках, щоб нагадати світу про цю жахливу цифру.#Україна #Ukraine #StandWithUkraine #Shakhtar pic.twitter.com/278DSCDppH — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 30, 2022

Нагадаємо, Шахтар розписав мирову з Утрехтом