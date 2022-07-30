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Шахтар вийшов на гру з Утрехтом у футболках з числом 358

Сьогодні 20:02 96 0
Шахтар вийшов на гру з Утрехтом у футболках з числом 358
#Утрехт, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар вийшов на благодійний матч з Утрехтом у футболках з символічним числом.

Про це "гірники" нагадали в соцмережах.

На них було написано 358.

Саме 358 дітей загинули через російську агресію після початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, Шахтар розписав мирову з Утрехтом

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