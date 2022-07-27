Головне
Фенербахче - Динамо: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:43 2694
Динамо Загреб та Шериф вийшли у наступний етап Ліги чемпінів
Сьогодні 00:12 1362
Шахтар поступився Аяксу в контрольному поєдинку
Вчора 22:52 1100
Мудрик забив фантастичний гол у ворота Аякса, пройшовши все поле - ВІДЕО
Вчора 22:34 12674
Фенербахче - Динамо: онлайн-трансляція
Вчора 21:58 3497
Визначився андеркарт бою Усик - Джошуа
Вчора 20:55 658
Усик молився щоранку, щоб йому не довелося стріляти з рушниці
Вчора 14:49 4746
2+2 додав матч Фенербахче - Динамо у телепрограму
Вчора 09:39 3007
Феноменальний політ Дюплантіса, реактивне коло Маклафлін і сенсаційна Амусан: на ЧС-2022 легкоатлети встановили 3 світових рекорди
Вчора 09:17 1206
Дві медалі України: усі чемпіони та призери чемпіонату світу-2022
Вчора 08:06 1266
Прямі трансляції

Срна: Шахтар зіграв з Аяксом добре, мужньо та красиво

Сьогодні 15:15 386 0
Срна прокоментував гру з Аяксом
Срна: Шахтар зіграв з Аяксом добре, мужньо та красиво
#Срна, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар намагався грати у футбол у благодійному матчі з Аяксом.

Про це розповів директор донецького клубу з футболу Дарійо Срна. 

"Після всього 12 днів тренувань ми зіграли з Аяксом добре, мужньо та красиво. Я пишаюся Шахтарем, завжди. Після цієї зустрічі я впевнений, що ми на правильному шляху. Минуло 12 днів, але ми показали, що можемо.

У нас українська команда, хороші, молоді пацани з донецьким, шахтарським серцем. Молодці. Потрібно продовжувати так само працювати.

У матчі з Аяксом мені сподобалося, що ми граємо у футбол. Навіть із таким Аяксом, який за 7 днів починає чемпіонат. Навіть якщо ми програємо, то по-нашому, по-шахтарському. Як каже наш президент, краще програти, демонструючи хороший футбол, аніж виграти, не роблячи цього.

У матчі з Аяксом було 90% гравців із нашої академії. Ми пишаємось роботою, яку провели раніше. Йовичевич – молодець, ми на правильному шляху", - відзначив Срна.

Нагадаємо, Шахтар поступився Аяксу в контрольному поєдинку.

Коментарі ()
Популярне зараз
Мудрик забив фантастичний гол у ворота Аякса, пройшовши все поле - ВІДЕО Мудрик забив фантастичний гол у ворота Аякса, пройшовши все поле - ВІДЕО 12674
Фенербахче - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів Фенербахче - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів 4567
Фенербахче - Динамо: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів Фенербахче - Динамо: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів 2694
Фенербахче - Динамо: онлайн-трансляція Фенербахче - Динамо: онлайн-трансляція 3497
АІК - Ворскла - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій АІК - Ворскла - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій 1671
Український тенісист відмовився тиснути руку росіянину після перемоги над ним - ВІДЕО Український тенісист відмовився тиснути руку росіянину після перемоги над ним - ВІДЕО 3341
Рекомендуємо
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 26056
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 54277
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 10301 3
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 8051 1
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 3863 2
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 22450