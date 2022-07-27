Срна: Шахтар зіграв з Аяксом добре, мужньо та красиво

Шахтар намагався грати у футбол у благодійному матчі з Аяксом.

Про це розповів директор донецького клубу з футболу Дарійо Срна.

"Після всього 12 днів тренувань ми зіграли з Аяксом добре, мужньо та красиво. Я пишаюся Шахтарем, завжди. Після цієї зустрічі я впевнений, що ми на правильному шляху. Минуло 12 днів, але ми показали, що можемо.

У нас українська команда, хороші, молоді пацани з донецьким, шахтарським серцем. Молодці. Потрібно продовжувати так само працювати.

У матчі з Аяксом мені сподобалося, що ми граємо у футбол. Навіть із таким Аяксом, який за 7 днів починає чемпіонат. Навіть якщо ми програємо, то по-нашому, по-шахтарському. Як каже наш президент, краще програти, демонструючи хороший футбол, аніж виграти, не роблячи цього.

У матчі з Аяксом було 90% гравців із нашої академії. Ми пишаємось роботою, яку провели раніше. Йовичевич – молодець, ми на правильному шляху", - відзначив Срна.