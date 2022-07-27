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Динамо Загреб та Шериф вийшли у наступний етап Ліги чемпінів

Сьогодні 00:12 227 0
Відбулися матчі-відповіді 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів
Динамо Загреб та Шериф вийшли у наступний етап Ліги чемпінів
#Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 27 липня, відбулися матчі-відповіді 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів 2022/2023
Кваліфікація, 2-раунд
Матчі відповіді, 27 липня

АЕК Ларнака - Мідтьюланн 1:1 (1:1)
3:4 по пенальті

За підсумком двох зустрічей 2:2

Голи: 1:0 - 9 Олтаунджі, 1:1 - 12 Дальсгор

Вікторія Пльзень - ХІК 5:0 (3:0)

За підсумком двох зустрічей 7:1

Голи: 1:0 - 11 Перніца, 2:0 - 21 Сікора, 3:0 - 31 Гейда, 4:0 - 73 Сікора, 5:0 - 84 Клімент

Шериф - Марібор 1:0 (0:0)

За підсумком двох зустрічей 1:0

Голи: 1:0 - 88 Янсане

Ф91 Дюделанж - Пюнік Єреван 1:4 (1:1)

За підсумком двох зустрічей 2:4

Голи: 1:0 - 21 Хассан, 1:1 - 24 Жунінью, 1:2 - 54 Юрічич, 1:3 - 76 Отубанджо, 1:4 - 85 Юрічич

Шемрок Роверс - Лудогорець 2:1 (1:0)

За підсумком двох зустрічей 2:4

Голи: 1:0 - 21 Грім, 2:0 - 88 Емаху, 2:1 - 90+1 Каулі

Шкупі - Динамо Загреб 0:1 (0:0)

За підсумком двох зустрічей 2:3

Голи: 0:1 - 47 Адемі

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