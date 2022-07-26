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Луческу: Динамо готове грати матч-відповідь

Сьогодні 21:12 796 0
Тренер киян розповів про майбутній матч у Лізі чемпіонів
Луческу: Динамо готове грати матч-відповідь
#Динамо Київ, #Ліга чемпіонів, #Фенербахче

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Фенербахче має перевагу над Динамо у матчі-відповіді 2-го кола кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це заявив наставник киян Мірча Луческу.

"Завтра буде зовсім інша гра. У першому матчі ми зробили не дуже багато, адже мали достатньо проблем. Ви усі чудово знаєте, у чому на данний момент полягає різниця між Фенербахче та Динамо. Ви граєте вдома, а ми - ні. Турецька команда провела багато трансферів, а ми, навпаки, втратили гравців".

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"У нас зараз немає дому - ми їздимо Європою, щоб тренуватися та грати, в той час, як у вашої команди є чудова тренувальна база та центр для підготовки. Тож на даний момент ми багато чим відрізняємося. Але футбол не зважає на такі речі. Усе має вирішуватися на полі, і ми готові грати матч-відповідь", - сказав Луческу.

Нагадаємо, 2+2 підтвердив трансляцію матчу Фенербахче - Динамо.

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