Гру можна буде переглянути на ще одному каналі

Телеканал 2+2 транслюватиме матч-відповідь 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Фенербахче - Динамо.

Про це повідомляє пресслужба телеканалу.

Телеканал транслюватиме гру із затримкою в 15 хвилин. Стартовий свисток матчу пролунає о 20:00, а трансляція на 2+2 розпочнеться о 20:15.

У прямому ефірі цей матч, як і перший, транслюватиметься ексклюзивно компанією Setanta Sports. Крім того, абсолютно безплатно пряму трансляцію матчу можна переглянути на онлайн платформі setantasports.com

Нагадаємо, Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку Фенербахче - Динамо.