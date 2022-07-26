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2+2 підтвердив трансляцію матчу Фенербахче - Динамо

Сьогодні 14:08 828 0
Гру можна буде переглянути на ще одному каналі
2+2 підтвердив трансляцію матчу Фенербахче - Динамо
#Динамо Київ, #Ліга чемпіонів, #Фенербахче

Джерело - 2plus2.ua.

Телеканал 2+2 транслюватиме матч-відповідь 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Фенербахче - Динамо.

Про це повідомляє пресслужба телеканалу.

Телеканал транслюватиме гру із затримкою в 15 хвилин. Стартовий свисток матчу пролунає о 20:00, а трансляція на 2+2 розпочнеться о 20:15.

У прямому ефірі цей матч, як і перший, транслюватиметься ексклюзивно компанією Setanta Sports. Крім того, абсолютно безплатно пряму трансляцію матчу можна переглянути на онлайн платформі setantasports.com 

Нагадаємо, Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку Фенербахче - Динамо.

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