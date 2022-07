ПСЖ підписав захисника РБ Лейпцига Норді Мукіеле.

Про це повідомляє пресслужба паризького клубу.

Угода розрахована до 2027 року.

Сума трансферу складає 12 млн євро, згідно з Tranfermarkt.

Paris Saint-Germain is delighted to announce it has signed Nordi Mukiele for the next five seasons. 🤩

The French defender is now tied to the club from the French capital until 30 June 2027. ✍️https://t.co/ASMuNJOoOz