Головне
Україна - 31 у медальному заліку ЧС-2022, американці впевнено перемогли
Сьогодні 10:07 2957
Фенербахче - Динамо Київ: де дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 11:53 1411
Арсенал планував трансфер Зінченка ще 6 місяців тому
Сьогодні 10:57 468
Рейтинг ATP: Крутих втратив статус першої ракетки України
Сьогодні 10:38 21231
Рейтинг WTA: Калініна повернулась у ТОП-50
Сьогодні 10:15 228780
Дві медалі України: усі чемпіони та призери чемпіонату світу-2022
Сьогодні 09:54 404
Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати
Сьогодні 08:33 29115
Бех-Романчук посіла 8 місце на чемпіонаті світу в стрибках у довжину, Міхамбо захистила титул
Сьогодні 05:25 1581
Нігерійка Амусан встановила світовий рекорд у бігу на 100 м з бар'єрами
Сьогодні 04:26 433
Збірна України програла Бразилії у фіналі студентського ЧС-2022
Вчора 22:41 1232
Прямі трансляції

Коста може повернутися у Ла-Лігу

Сьогодні 14:56 220 0
Дієго Коста шукає новий клуб
Коста може повернутися у Ла-Лігу
#Дієго Коста

Джерело - sport.ua.

Колишній нападник Атлетіко, Челсі та збірної Іспанії Дієго Коста може продовжити кар'єру в Ла-Лізі.

Про це повідомляє El Mundo Deportivo.

33-річний футболіст, який перебуває у статусі вільного агента, веде переговори зі своїм колишнім клубом – Райо Вальєкано.

Гравцеві запропоновано однорічний контракт із зарплатою 1 млн євро плюс бонуси.

Коста виступав за Райо на правах оренди у 2012 році, забивши 10 голів у 16 матчах за клуб.

Раніше повідомлялося, що Коста може перейти в Аталанту.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати 29115
Рейтинг ATP: Крутих втратив статус першої ракетки України Рейтинг ATP: Крутих втратив статус першої ракетки України 21231
Фенербахче - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів Фенербахче - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів 3468
Збірна легенд з Срною та Шовковським перемогла збірну шоубізнесу Збірна легенд з Срною та Шовковським перемогла збірну шоубізнесу 4207
Рейтинг WTA: Калініна повернулась у ТОП-50 Рейтинг WTA: Калініна повернулась у ТОП-50 228780
Україна - 31 у медальному заліку ЧС-2022, американці впевнено перемогли Україна - 31 у медальному заліку ЧС-2022, американці впевнено перемогли 2957
Рекомендуємо
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 12335
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 20915 3
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 54200
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 8396
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 31551
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 81926