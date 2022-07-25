Коста може повернутися у Ла-Лігу

Дієго Коста шукає новий клуб

Колишній нападник Атлетіко, Челсі та збірної Іспанії Дієго Коста може продовжити кар'єру в Ла-Лізі.

Про це повідомляє El Mundo Deportivo.

33-річний футболіст, який перебуває у статусі вільного агента, веде переговори зі своїм колишнім клубом – Райо Вальєкано.

Гравцеві запропоновано однорічний контракт із зарплатою 1 млн євро плюс бонуси.

Коста виступав за Райо на правах оренди у 2012 році, забивши 10 голів у 16 матчах за клуб.

Раніше повідомлялося, що Коста може перейти в Аталанту.