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Коста може перейти в Аталанту

Сьогодні 21:25 135 0
Дієго Коста може перейти у чемпіонат Італії
Коста може перейти в Аталанту
Фото - gettyimages
#Аталанта, #Руслан Маліновський, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери, #Дієго Коста

Джерело - isport.ua.

Ексфорвард Челсі Дієго Коста може продовжити кар'єру в Серії А.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Бразилеця запропонували Аталанті, у якої виникли проблеми із глибиною лінії атаки через тяжку травму у Дувана Сапати. Колумбієць через пошкодження вибув до кінця сезону.

Бергамаски розглядають можливість укладання договору до кінця нинішнього сезону.

Нагадаємо, у січні Коста залишив Атлетіко Мінейру. У складі бразильського клубу форвард провів 19 ігор, у яких забив п'ять, а також став чемпіоном Бразилії та володарем Кубка Бразилії.

Раніше Дієго Коста міг перейти до Манчестер Сіті.

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