Дієго Коста може перейти у чемпіонат Італії

Ексфорвард Челсі Дієго Коста може продовжити кар'єру в Серії А.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Бразилеця запропонували Аталанті, у якої виникли проблеми із глибиною лінії атаки через тяжку травму у Дувана Сапати. Колумбієць через пошкодження вибув до кінця сезону.

Бергамаски розглядають можливість укладання договору до кінця нинішнього сезону.

Нагадаємо, у січні Коста залишив Атлетіко Мінейру. У складі бразильського клубу форвард провів 19 ігор, у яких забив п'ять, а також став чемпіоном Бразилії та володарем Кубка Бразилії.

Раніше Дієго Коста міг перейти до Манчестер Сіті.