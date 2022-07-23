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Йовичевич: Шахтар гратиме краще

Сьогодні 16:54 227 0
Ігор Йовичевич прокоментував матч з Фортуною
#Йовичевич, #Шахтар

Джерело - shakhtar.com.

Головний тренер Шахтаря Ігор Йовичевич оцінив свій перший матч з Фортуною.

Про це розповів сам хорватський фахівець.

"Перша гра після 7 днів роботи. Знали, що буде дуже тяжко, адже хлопці відчували велику відповідальність, стресову ситуацію. Відсутність ігрового ритму відчувалася, особливо в першому таймі протягом 25 хвилин, коли суперник зумів скористатися простором і часом, добре відіграв і домінував цілковито. Після поперечини Джурасека ми вже відчули, що можемо краще грати. Команда додавала, до кінця тайму забила один і другий м’яч, а в останні 15 хвилин створила кілька натренованих за тиждень ситуацій у матчі із суперником, який невдовзі розпочинає чемпіонат та має ігровий тонус, що відчувався на полі. На початку другого тайму хлопці старалися і проводили ті комбінації, які ми напрацьовували. Можливо, було менше темпу й ритму з боку противника, але наш темп був хорошим, і, можливо, ми навіть заслуговували на перемогу.

 Потрібно просто продовжувати ще більше часу працювати над тим, що вже розпочали. Ще є багато сегментів, чого за тиждень неможливо зробити: це перехід із позиційної в активну оборону, пресинг, хоча ідея була такою, щоб "жити" на половині поля суперника і не давати йому зручно розпоряджатися м’ячем, щоб нейтралізувати контратаки, які противник дуже ефективно використовує в чемпіонаті. У цілому нині це вертикальна команда, має гарного виконавця попереду. Можливо, нам трохи чогось бракувало у певних ситуаціях, бо мандраж зробив своє: ми 3–4 рази невимушено віддавали м’яч у першому таймі, і вони мали моменти через наші помилки. Але це перший матч, яким ми "розбили лід", – ідемо працювати далі. Буде краще, адже іще місяць до початку чемпіонату", - розповів Йовичевич.

Нагадаємо, Шахтар зіграв результативну нічию з Фортуною.

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