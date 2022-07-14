Головне
Невигадані історії війни. Він був на війні у справжньому пеклі, а зараз бореться за медалі Всесвітніх ігор
Сьогодні 11:04 330
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022: календар, розклад, результати
Сьогодні 16:37 2262
Квитки на бій Усик - Джошуа II коштують астрономічні сумми
Сьогодні 16:10 104
Щербачов: Найбільше від закриття Футболів постраждають колеги, які опиняться на вулиці
Сьогодні 12:54 293
Леоненко - про звільнення: Денисов після війни думатиме по-іншому
Сьогодні 11:09 1322
Шахтар оголосив про призначення головного тренера
Сьогодні 10:23 700
Онопрієнко: Медаль присвячую батькові, який захищає Україну на фронті
Сьогодні 09:01 344
Визначені пари другого кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:40 1581
Україна опустилася на п'яте місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022
Сьогодні 08:35 6732
Онопрієнко принесла Україні бронзову медаль Всесвітніх ігор-2022
Сьогодні 07:26 470
Прямі трансляції

Голкіпер Шахтаря підписав контракт із Олександрією

Сьогодні 13:39 468 0
Єрмаков підписав контракт до 31 травня 2025 року
Голкіпер Шахтаря підписав контракт із Олександрією
#Олександрія, #Шахтар, #Георгій Єрмаков

Джерело - Чемпіон.

20-річний голкіпер Шахтаря Георгій Єрмаков оформив повноцінний перехід до складу Олександрії.

Про це повідомляє пресслужба клубу з Кіровоградщини.

З жовто-чорними Єрмаков підписав контракт до 31 травня 2025 року.

За даними Transfermarkt, трансфер відбувся на правах вільного агента.

Єрмаков є вихованцем академії Шахтаря. З весни минулого року був заявлений за Олександрію на правах оренди.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений FC Olexandriya Official (@fcolexandriya)

Нагадаємо, що сьогодні донецький Шахтар очолив Ігор Йовічевич.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022: календар, розклад, результати Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022: календар, розклад, результати 2262
"Ви за це відповісте", - Маліновський відреагував на удар росіян по Вінниці ФОТО "Ви за це відповісте", - Маліновський відреагував на удар росіян по Вінниці ФОТО 1611
Леоненко: Я вважаю, що Тимощука не можна чіпати Леоненко: Я вважаю, що Тимощука не можна чіпати 3391
Маліновський знову зробив результативний хет-трик у матчі за Аталанту ВІДЕО Маліновський знову зробив результативний хет-трик у матчі за Аталанту ВІДЕО 3258
Україна опустилася на п'яте місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 Україна опустилася на п'яте місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 6732
Пюнік переграв Клуж: результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів Пюнік переграв Клуж: результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів 1807
Рекомендуємо
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 8301 5
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 23514 4
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 16244
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 5688
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 38456
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 10807 2