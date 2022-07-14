Голкіпер Шахтаря підписав контракт із Олександрією

Джерело - Чемпіон.
20-річний голкіпер Шахтаря Георгій Єрмаков оформив повноцінний перехід до складу Олександрії.
Про це повідомляє пресслужба клубу з Кіровоградщини.
З жовто-чорними Єрмаков підписав контракт до 31 травня 2025 року.
За даними Transfermarkt, трансфер відбувся на правах вільного агента.
Єрмаков є вихованцем академії Шахтаря. З весни минулого року був заявлений за Олександрію на правах оренди.
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Нагадаємо, що сьогодні донецький Шахтар очолив Ігор Йовічевич.