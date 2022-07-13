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Ліон - Динамо 3:0. Огляд другого матчу

Сьогодні 10:55 774 0
Огляд матчу Ліон - Динамо
Ліон - Динамо 3:0. Огляд другого матчу
#Динамо Київ, #Ліон

Джерело - Чемпіон.

Ліон здобув розгромну перемогу над Динамо в межах другого контрольного поєдинку.

Контрольний поєдинок
12 липня

Ліон - Динамо 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 53 Люкеба, 2:0 - 74 Буйє, 3:0 - 77 Лега

Ліон (стартовий склад): 1.Лопеш, 4.Люкеба, 12. Енріке, 27.Гюсто, 22.Рен-Аделаїд, 23.Мендеш, 24.Лепенан, 20.Тете, 15.Фавр, 7.Токо-Екамбі (к), 91. Ляказетт.

Динамо: 1.Бущан (35.Нещерет, 55) - 94.Кендзьора (24.Тимчик, 68), 4.Попов (3.Боль, 68), 25.Забарний, 20. Караваєв - 5. Сидорчук (к), 10.Шапаренко, 29.Буяльський (41.Дубінчак, 46), 15.Циганков, 7.Вербич (11.Ванат, 75) - 41.Бєсєдін.

У першому матчі перемогу здобули гравці київського клубу (3:1).

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