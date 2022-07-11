Лавриненко: Гравці Інгульця фізично здали за 4 місяці

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Інгульця Сергій Лавриненко оцінив готовність команди до нового сезону.
Про це розповів сам фахівець у коментарі Футбол 1.
"Фізично дуже здали хлопці за ці 4 місяці. Видно, що була дуже велика пауза. Тому зараз намагаємося більше працювати над відновленням фізичних якостей.
У кожного було по-різному. Була й зайва вага. Розумію, що хлопці, може, десь і тренувалися, але це було більше, що просто пограли у футбол на маленьких майданчиках, де понад 20 метрів не біжиш.
Тому видно, коли треба бігти більше, коли бігова робота, наскільки футболіст легко переносить навантаження", – сказав Лавриненко.
Нагадаємо Інгулець розгромив Кремінь у контрольному поєдинку.