Лавриненко: Гравці Інгульця фізично здали за 4 місяці

Головний тренер Інгульця Сергій Лавриненко оцінив готовність команди до нового сезону.

Про це розповів сам фахівець у коментарі Футбол 1.

"Фізично дуже здали хлопці за ці 4 місяці. Видно, що була дуже велика пауза. Тому зараз намагаємося більше працювати над відновленням фізичних якостей.

У кожного було по-різному. Була й зайва вага. Розумію, що хлопці, може, десь і тренувалися, але це було більше, що просто пограли у футбол на маленьких майданчиках, де понад 20 метрів не біжиш.

Тому видно, коли треба бігти більше, коли бігова робота, наскільки футболіст легко переносить навантаження", – сказав Лавриненко.