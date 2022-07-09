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Манчестер Юнайтед відмовився від трансферу Дибали

Сьогодні 13:28 167 0
Пауло Дибала шукає новий клуб
Манчестер Юнайтед відмовився від трансферу Дибали
Фото - gettyimages
#Пауло Дибала, #Манчестер Юнайтед, #Футбольні трансфери, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Нападник Пауло Дибала не є пріоритетною ціллю Манчестер Юнайтед для підсилення лінії атаки в трансферне вікно.

Про це повідомляє журналіст Relevo Маттео Моретто.  

Аргентинець подобається керівництву клубу, але головний тренер команди Ерік тен Гаг має іншу думку. Фахівець хотів би підписати влітку форварда іншого типу. Раніше була інформація щодо зацікавленості в переході Браяна Броббі з Лейпцига, з яким тен Гаг працював в Аяксі.

Нагадаємо, Дибала покинув Ювентус на правах вільного агента.

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