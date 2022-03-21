Дибала влітку покине Ювентус

Дибала змінить клуб

Нападник Ювентуса Пауло Дибала покине клуб влітку.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Агент гравця не зумів домовитись з клубом про новий контракт на сьогоднішній зустрічі. Відзначається, що аргентинець вважає себе важливим гравцем, але клуб не готовий дати йому центральну роль у команді.

Таким чином Дибала залишить Ювентус у якості вільного агента.

Його контракт закінчується влітку 2022 року. Останнє продовження угоди було у 2017 році, а сам аргентинець виступає за "б’янконері" з 2015-го.

Нагадаємо, Ювентус запропонував Дибалі новий контракт.