Дибала влітку покине Ювентус

Джерело - tribuna.com.
Нападник Ювентуса Пауло Дибала покине клуб влітку.
Про це повідомляє Sky Sport Italia.
Агент гравця не зумів домовитись з клубом про новий контракт на сьогоднішній зустрічі. Відзначається, що аргентинець вважає себе важливим гравцем, але клуб не готовий дати йому центральну роль у команді.
Таким чином Дибала залишить Ювентус у якості вільного агента.
Його контракт закінчується влітку 2022 року. Останнє продовження угоди було у 2017 році, а сам аргентинець виступає за "б’янконері" з 2015-го.
Нагадаємо, Ювентус запропонував Дибалі новий контракт.